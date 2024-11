Oscar Piastri beffa il compagno Lando Norris e gli strappa la pole nelle qualifiche della Sprint in Brasile: "E' stata una sessione complicata, nel Q3 le gomme hanno retto e nel 2° tentativo è andata bene. Bello partire davanti a tutti, sono nella miglior posizione possibile e cercherò di vincere la gara". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT