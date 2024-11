Il team principal della Red Bull sul giovane pilota argentino della Williams sul cui futuro ci sono diversi rumors: "Non ci sono ancora trattative per Colapinto, noi abbiamo Liam Lawson, che a sua volta sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo tanti talenti del programma Red Bull, ci sono però vari problemi che dovranno essere discussi per tutta la pit-lane. Franco sta facendo un gran lavoro e comunque lo teniamo d’occhio"

LA CRONACA DELLE LIBERE