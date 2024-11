Carlos Sainz ha commentato il rinvio delle qualifiche a Interlagos per pioggia: "A parte il maltempo, il problema era la visibilità. E con 20 macchine in pista nel Q1 non sarebbe stato facile". Sul duello con la McLaren: "Sono veloci sul giro secco e anche sul passo gara, sapevamo di dover soffrire qui. L'obiettivo è avvicinarsi". Guarda il video. Tutto il fine settimana a Interlagos live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, RINVIATE LE QUALIFICHE