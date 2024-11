Colpo di scena ancora prima del via del GP del Brasile: Stroll va a muro, la partenza viene abortita ma Norris riparte dalla griglia dopo il giro di formazione e viene messo sotto investigazione dagli stewards per non aver rispettato le procedure. Stesso discorso per Russell, Tsunoda, Ocon e Lawson. Guarda il video con l'episodio e la spiegazione. Ora il GP in diretta Sky e streaming su NOW

