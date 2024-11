Qualifiche intense e sotto la pioggia a San Paolo del Brasile. Nebbia, asfalto bagnato e record di bandiere rosse (5 come Imola '22) hanno reso la sessione ancora più thriller. Incidenti per Colapinto, Sainz, Alonso e Albon. Per quest’ultimo, che era secondo nel Q3, botto violentissimo e macchina distrutta: sarà difficile vederlo in pista nel GP. I piloti stanno tutti bene. Una inusuale domenica per la pole con solo 7 macchine a chiudere il Q3. Guarda tutte le foto

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE