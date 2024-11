La forte pioggia caduta su San Paolo fa una vittima illustre: Carlos Sainz perde il controllo della sua Ferrari con gomme intermedie in Curva 1 e va a sbattere contro le barriere. Pilota ok, ma qualifica finita per lo spagnolo nel Q2. "E' stato un mio errore, mi scuso", ha detto. E comincia la corsa contro il tempo per riparare i danni in vista del GP, in programma alle 16.30 su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE