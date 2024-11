Interpellato in conferenza stampa, anche Charles Leclerc, sulla falsa riga di quanto fatto da Lando Norris dopo il GP di Las Vegas, ha risposto alle dichiarazioni di Max Verstappen in merito alla possibilità di vincere il titolo a bordo della Mclaren o della Ferrari. "Max campione con la Ferrari? Impossibile dirlo". VIDEO

"Max è un pilota speciale e credo che ciò che lo rende tale sia anche la fiducia che ha. Tuttavia, credo che sia molto difficile dire una cosa del genere - essere campione anche a bordo di una Ferrari, ndr - senza conoscere effettivamente le caratteristiche dell'auto. Io non conosco quelle di Red Bull o Mclaren, così come lui non conosce quelle di Ferrari". Sono queste le parole con cui, in conferenza stampa, Charles Leclerc ha risposto a Max Verstappen in merito alla possibilità dell'olandese di vincere il titolo anche a bordo di una Ferrari. Un messaggio molto chiaro, dopo che la stessa risposta era stata data da Lando Norris al termine del GP di Las Vegas.