Carlos Sainz scatterà 4° nella Sprint di Lusail: "Purtroppo mi sono trovato nella situazione in cui avevo Verstappen davanti e la sua aria sporca. In più il bilanciamento della macchina era fuori fase e con il sottosterzo faticavamo a girare la macchina. Non è stato semplice, ho rischiato di incappare nei track limits. E' andata abbastanza bene, ma c'è da migliorare". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT