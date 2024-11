Lando Norris scatterà 3° nel GP del Qatar: "Non abbiamo preso la posizione che speravamo, ma era il massimo che potevamo fare. Noi davanti a Ferrari? Abbiamo visto tutti quanto siamo vicini. C’è poco margine e questo ci dà la speranza di progredire. Ma ci sono anche vetture veloci dietro di noi. Mi aspetto una gara più dura domani rispetto alla Sprint. Ci sono grandi opportunità per tutti". Guarda il video. Il GP live domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE