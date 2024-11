Tanto equilibrio in pista a Lusail nelle qualifiche del GP del Qatar, con una gemma. Così Vicky Piria: "Abbiamo visto una delle migliori Q3 della stagione, con Verstappen che ha fatto un capolavoro. Si evidenzia anche il super lavoro della Red Bull, che ha rivoluzionato una macchina in un paio di ore". Guarda il video. Il GP live domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE