Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari, con Leclerc 5° e Sainz 7°: "E' stata una questione di gestione gomme, ma in gara sarà un'altra storia. Non è il risultato che ci aspettavamo, ma spingiamo perché ci saranno opportunità. Dobbiamo chiudere davanti alle McLaren per tenerli sotto pressione, la gara sarà lunga e fare il meglio che possiamo. Difficile fare previsioni per la strategia". Guarda il video. Il GP live domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE