Max Verstappen torna in pole dopo 11 gare e lo fa a Lusail: "Grazie al team che mi ha dato una macchina più connessa. Sono contento di essere in pole, mi mancava da un po’. La gara sarà dura a livello fisico e sulle gomme. Sarà importante gestirle bene. Siamo tutti vicini. Ora sembra che siamo anche noi della partita con Mercedes, McLaren e Ferrari". Guarda il video. Il GP live domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE