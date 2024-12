Traguardo finale di stagione per il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi, nel quale si decreterà il vincitore del Mondiale Costruttori. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti (qui in live streaming), alle 15.30, per poi attendere venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 10.30, mentre la seconda sarà nel pomeriggio, alle 14. Sabato, terze e ultime prove libere alle 11.30, con le qualifiche che scatteranno alle 15 alla ricerca dell’ultima pole della stagione. Domenica la gara in esclusiva live dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW. LA GUIDA TV COMPLETA