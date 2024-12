Magnussen nel Wec dopo l'addio alla F1: correrà in Hypercar con Bmw

Per il pilota danese c'è una nuova avventura dopo l'addio alla Haas e alla F1 che avverrà con l'ultima gara di Abu Dhabi. Correrà nel Wec con Bmw, per un ritorno all'endurance che aveva già vissuto nell'IMSA nel 2021 prima di essere richiamato dal team di Gene Haas. L'ultimo weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW



COSTRUTTORI: LE COMBINAZIONI - ABU DHABI, CONFERENZA PILOTI IN STREAMING