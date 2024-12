Il britannico della Mercedes parla di Verstappen che dopo il GP del Qatar lo aveva attaccato ("Ha perso il mio rispetto"). Ora la dura risposta di Russell: "Mi ha detto 'farò di proposito di tutto per mettere la tua fo****a testa nel muro'. Non capisco perché sia stato così tanto aggressivo e violento. Ogni volta che gli va storto qualcosa si scatena, qualcuno deve opporsi a uno così". Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Tensione alle stelle tra Max Verstappen e George Russell. Dopo le scintille in Qatar, con il campione del mondo che non aveva gradito il comportamento del britannico, ora è arrivata la dura, durissima replica del pilota Mercedes. Che ha anche svelato i contenuti del loro dialogo a Lusail. Lo scorso weekend, Verstappen aveva contestato l'atteggiamento di Russell in qualifica; quest'ultimo aveva fatto notare ai Commissari che nel Q3 l'olandese aveva rallentato ostacolando così il suo giro. Di qui la penalità che ha tolto a Max pole consegnandola a George. Apriti cielo. "Ha perso il mio rispetto - ha tuonato Verstappen - fa tanto il carino davanti alle telecamere e poi dai Commissari è un'altra persona". E poi ha aggiunto: "Ha fatto di tutto per far sì che io venissi penalizzato. Non avevo mai assistito a un comportamento del genere da parte di un collega".

Russell: "Inaccettabile, Verstappen è andato oltre il limite" Ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento del 2024, Russell ha reagito furiosamente a Verstappen e ha dichiarato che "qualcuno deve opporsi a uno così". A Sky Sports ha inoltre raccontato quello che è stato il loro dialogo in Qatar: "Quello che stava facendo (in pista a Lusail, ndr) era abbastanza chiaro. Stava andando troppo piano. Era sulla traiettoria e tutti noi avevamo delle regole da seguire e lui non le ha seguite. Trovo i suoi commenti piuttosto ironici quando esce e dice 'Non so perché vuoi fregarmi così, sono così deluso da te. Non avrei dovuto nemmeno gareggiare con te domani (nel GP Qatar, ndr), ti avrei lasciato passare, ma ora se devo farlo, farò di proposito di tutto per mettere la tua fo****a testa nel muro. Non capisco perché sia stato così tanto aggressivo e violento". Russell, riporta sempre Sky Sports, ha aggiunto: "Per me questo è inaccettabile, lui è andato oltre il limite e non lo accetterò, qualcuno deve tenere testa a un ragazzo come questo prima che la situazione vada fuori controllo".