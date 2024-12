Cosa è successo dal GP Qatar al GP Abu Dhabi

Dove eravamo rimasti? Il giorno dopo la vittoria della Pulling in Qatar era prevista Gara-2, annullata però per mancanza di tempo nel riparare le barriere di protezione - distrutte nel corso di una gare di un'altra categoria -, con la seguente situazione a livello di punteggio: 263 i punti totali dell’inglese, 180 quelli della seconda in classifica Doriane Pin. Però il sabato si era svolta la sessione di qualifiche, grazie alla quale non solo si stabiliscono le posizioni nella griglia di partenza, ma per di più si assegnano 2 punti per la pole, più altri 2 per il giro veloce; di conseguenza i 4 punti acquisiti da Doriane Pin (pole e giro veloce), nel corso della qualifica, sono rimasti inalterati nonostante la cancellazione di Gara-2. Ma con l'introduzione di una terza qualifica e di una terza gara ad Abu Dhabi, per recuperare quella annullata a Lusail, la somma dei punti ancora da assegnare in F1 Academy, prima di oggi, era di 84 punti. Il problema? Abbi Pulling, prima delle qualifiche di oggi, aveva 83 punti di distacco nei confronti di Doriane Pin, non avendo quindi in mano alcun titolo e di fatto obbligandola a conquistare un solo punto per (ri)confermarsi Campionessa.