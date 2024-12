La FOTO di rito prima del GP Abu Dhabi, l'ultimo di questa stagione 2024. Tante cose cambieranno il prossimo anno, tanti sono i piloti che non torneranno e tanti quelli che vestiranno colori diversi. Ma adesso è arrivato il momento, c'è ancora un Mondiale Costruttori da assegnare: il GP di Abu Dhabi è in diretta su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, L'ULTIMA GARA DELLA STAGIONE IN DIRETTA LIVE