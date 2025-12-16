Kimi: "Cresciuto a livello mentale. E nel 2026..."

Kimi Antonelli ha raccontato gioie e dolori del suo primo anno di Formula 1 in un'intervista a Roberto Chinchero per Motorsport.com: "E' stata una stagione divisa in tre, dai momenti di difficoltà ho imparato e sono cresciuto a livello mentale. Devo fidarmi più del mio istinto. Nel 2026 mi aspetta una grande stagione..."

Kimi Antonelli ha concluso la sua prima stagione in Formula 1. Il 19enne bolognese della Mercedes è stato fondamentale nella conquista del secondo posto nel Mondiale Costruttori del suo team, prendendosi anche il primo podio della carriera e facendo segnare una crescita costante. Questi alcuni stralci dell'intervista raccolta da Roberto Chinchero per Motorsport.com.

"Sono cambiato molto dal primo GP di Melbourne" "Sono cambiato molto. Posso dire che è cambiato tanto. Se ripenso oggi a Melbourne mi ricordo quanto fossi teso in macchina, oggi è tutt'altra cosa. Sono cresciuto molto a livello mentale, sento di aver fatto un percorso che mi ha reso più maturo sotto tutti gli aspetti. C'è stata una prima fase, direi positiva, iniziata a Melbourne fino al Gran Premio del Canada. Dopo Montreal è iniziato un periodo difficile, una fase in cui non vedevo i passi avanti che mi aspettavo, e questo ha avuto un impatto anche sul mio morale, è stata mentalmente dura. Poi, a partire da Baku, la stagione è tornata ad essere quella che volevo, ora posso dire che l'essere riuscito a superare un momento difficile mi ha dato una spinta in più a livello mentale. Mettersi alle spalle mesi molto duri non era scontato, è stato un esame duro ma utile".

"Da Monza un reset mentale. E quel colloquio con Toto e Bono..." "Dopo il weekend di Monza è stato decisivo il ritorno alla vecchia sospensione posteriore, avvenuto già dal weekend di Zandvoort, mi ha aiutato molto, ma la svolta è stata soprattutto un reset mentale. Sono tornato a rifocalizzarmi sull'obiettivo, sulle basi: guidare bene, fare le cose giuste ogni volta che salivo in macchina così come prima di salire in macchina. Nel periodo difficile avevo perso un po' la direzione, c'era molta frustrazione e ho iniziato a pensare troppo al risultato finale. Dopo Monza c'è stato un meeting tra me, Toto e Peter Bonnington e dopo quell'incontro mi sono detto che dovevo fare un reset e ripartire da zero. Mi hanno detto in faccia cosa pensavano delle mie prestazioni, soprattutto di Monza. Però è stata una critica costruttiva che ho accolto in modo positivo, e questo mi ha aiutato a fare un reset e a trovare quella cattiveria indispensabile per dire: 'ok, adesso le cose cambieranno'. E sono cambiate".