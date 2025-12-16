La Formula 1 sulle montagne russe. Portimao torna a ospitare il Circus delle quattro ruote nel 2027 e 2028. Il Portogallo si va dunque a inserire in un calendario ricchissimo, andando a riempire il vuoto lasciato dall’interruzione del rapporto con Zandvoort, il cui contratto scadrà nel 2026.. La F1 non corre a Portimao dal 2021. Nelle uniche due apparizioni (2020 e 2021) sul circuito dell'Algarve, celebre per i suoi saliscendi e ormai diventato una tappa tradizionale per la MotoGP, vinse Lewis Hamilton, allora pilota Mercedes.