F1, GP Portogallo a Portimao torna in calendario nel Mondiale 2027 e 2028

l'annuncio

Il GP del Portogallo mancava in calendario dal 2021: nelle uniche due apparizioni del Circus in Algarve vittoria di Lewis Hamilton su Mercedes

F1 2026: CALENDARIO - PILOTI

La Formula 1 sulle montagne russe. Portimao torna a ospitare il Circus delle quattro ruote nel 2027 e 2028. Il Portogallo si va dunque a inserire in un calendario ricchissimo, andando a riempire il vuoto lasciato dall’interruzione del rapporto con Zandvoort, il cui contratto scadrà nel 2026.. La F1 non corre a Portimao dal 2021. Nelle uniche due apparizioni (2020 e 2021) sul circuito dell'Algarve, celebre per i suoi saliscendi e ormai diventato una tappa tradizionale per la MotoGP, vinse Lewis Hamilton, allora pilota Mercedes.

La storia del GP Portogallo in F1

Come detto in Algarve il re incontrastato fu Lewis Hamilton. Prima del biennio 2020-2021 il GP del Portogallo di F1 si correva invece all'Estoril, con 12 edizioni consecutive su quel circuito: la prima la vinse Alain Prost nel 1984, l'ultima Jacques Villeneuve nel 1996: in mezzo da ricordare il trionfo di Ayrton Senna nel 1985, quello di Riccardo Patrese nel 1991 e di Michael Schumacher nel 1993. Poi la lunga assenza di 24 anni prima dell'approdo a Portimao. Che ora si prepara a tornare ad ospitare la Formula 1.

