Oggi il suo ultimo GP in Mercedes, dopo 12 anni e una sfilza di vittorie. Ma al suo arrivo a Yas Marina il 7 volte campione del mondo sembra già proiettato al suo futuro a Maranello: abito tutto rosso che farà senza dubbio esaltare i tifosi della Ferrari. Guarda il VIDEO. Il GP alle 14 live su Sky in streaming su NOW

F1, GP ABU DHABI: LA DIRETTA DELLA GARA