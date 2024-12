Ultimo GP con la Mercedes per il pilota dei record Sir Lewis Hamilton. Ora l'attenzione è tutta rivolta al futuro con la Ferrari: "Sono emozionato, non vedo l'ora di incontrare tutto il team. Voglio tutto, voglio dare il mio contributo". E su Sainz: "Ha fatto un lavoro fantastico, come tutta la Rossa". Il Mondiale torna nel 2025 live su Sky in streaming su NOW

L'ULTIMO TEAM RADIO DI HAMILTON CON LA MERCEDES