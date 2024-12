Cala il sipario sulla stagione 2024 di Formula 1, l'ultima corsa da Lewis Hamilton con il team Mercedes, con l'inglese sempre più vicino all'esordio su una vettura della Ferrari. Un sogno che finalmente diverrà realtà, visto che Sir. Lewis ha più volte ribadito nel corso della propria carriera di voler vestire, prima di lasciare il mondo della F1, la tuta della Ferrari. C'è però da aspettare la scadenza del contratto che lo lega alla Mercedes, prevista per la fine dell'anno. In tal senso, l'ipotesi più probabile è quella di vedere Lewis in azione a Fiorano, come successo per Vettel nel 2014, rinnovando così la tradizione Ferrari: una gioia per tutti i tifosi della Rossa, che potranno così osservare da vicino i primi Km di Lewis a bordo di una Ferrari, un momento che rappresenterà l'inizio di una nuova era. Il team principal Frederic Vasseur ha infatti ventilato la possibilità che Hamilton possa testare una vecchia monoposto di Formula 1 Ferrari, come permesso dal regolamento, anche prima dei test del Bahrain 2025 in programma dal 26 al 28 febbraio. Occasioni, queste, che permetteranno al sette volte Campione del Mondo di familiarizzare al meglio con le procedure e l'ambiente della Scuderia, così da arrivare pronto a iniziare la sua nuova avventura in rosso in Australia, a marzo, prima tappa del campionato 2025 di Formula 1.