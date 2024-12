Il pilota olandese sconterà nel Paese africano la sanzione inflittagli a novembre dalla Fia a "svolgere lavori socialmente utili", dopo che si era lasciato sfuggire una espressione volgare per descrivere la propria auto, nella conferenza stampa al GP di Singapore. Il campione del mondo anche nell'ultima gara di Abu Dhabi si è fatto notare con un pesante team radio nei confronti dei commissari



Per la F1 non è ancora il momento di andare ai box nonostate la stagione sia terminata. Il 2024 è stato caratterizzato anche da discussioni tra piloti e Federazioni su alcune regole, come quelle relative al linguaggio. E così, dopo gli episodi legati all’uso di parolacce nei team radio e nelle conferenze stampa, i primi a ricevere sanzioni sono stati Max Verstappen e Charles Leclerc. Il pilota monegasco è stato multato con 10.000 euro, per Verstappen è arrivata una punizione più severa: il quattro volte campione del mondo dovrà svolgere un lavoro d'impegno sociale in Ruanda la prossima settimana. Il Paese africano è in lizza per ospitare un GP di F1 in futuro.

Cosa dovrà fare Verstappen in Ruanda Il campione del mondo di F1 - come riportato dall'agenzia Ansa - dovrà dunque recarsi in Ruanda per presenziare alla premiazione annuale Fia e, nell'ambito dell'evento organizzato dalla Federazione Internazionale, dovrà partecipare ad una delle iniziative di contorno. Il "lavoro socialmente utile" previsto dalla sanzione consisterà nel supporto a giovani piloti impegnati nel programma "Fia Affordable Cross Car costruita in Ruanda". Questo è quanto riportato dal comunicato ufficiale Fia: "Verstappen presenzierà alla cerimonia di premiazione che si terrà come parte della assemblea generale programmata a Kigali, in Ruanda, per ritirare il suo quarto trofeo consecutivo riservato al campione mondiale di F1. A Kigali darà il suo supporto a dei giovani piloti impegnati nel programma di sviluppo di base organizzato dal Ruanda Automobil Club".