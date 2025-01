Un evento 'box office', così il team principal della Red Bull ha definito la presenza sulla Ferrari di Hamilton: "E' qualcosa di incredibile. Lo vedo bene con la tuta rossa, penso che sia fantastico per il nostro sport". E sul Mondiale che scatta in Australia il 14 marzo: " Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren saranno tutte competitive. Sarà una lotta serrata e spettacolare".

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari porta con sé più di un significato sulla griglia di partenza della prossima stagione di Formula 1. Guardando alla Scuderia di Maranello e ai suoi tifosi rappresenta evidentemente una decisa accelerata verso il sogno di tornare a vincere un titolo; sul fronte degli avversari, invece, Lewis in rosso diventa un nuovo ostacolo da affrontare soprattutto nel caso in cui il 7 volte campione del mondo dovesse portare subito punti pesanti al Cavallino. Lo sa bene Chris Horner, team principal della Red Bull che, forte del quarto successo iridato di Verstappen, punta ad allungare la striscia positiva e magari a strappare il Costruttori alla McLaren. Horner, in occasione degli Autosport Awards, ha sottolineato un altro importante aspetto relativo al trasferimento di Hamilton: "Lewis su una Ferrari è qualcosa di incredibile. Lo vedo bene con quella tuta rossa, penso che sia fantastico per il nostro sport". Un evento da 'box office', che dunque vale il prezzo del biglietto, dice Horner, che poi aggiunge sul Mondiale che scatta il 14 marzo in Australia: "Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren saranno tutte competitive. Sarà una lotta serrata e spettacolare".