In attesa d'incrociarsi il 4 e 5 febbraio con la Ferrari per i test Pirelli a Barcellona, il team di Woking ha girato sul tracciato francese del 'Paul Ricard' per collaudare le gomme in vista del campionato del 2026 TEST FERRARI A BARCELLONA, TERZA GIORNATA LIVE

Mentre a Barcellona la Ferrari era impegnata nei test Tpc, con una monoposto di (almeno) due stagioni come da regolamento (SF-23), in Francia la McLaren campione costruttori in carica ha girato per Pirelli nella prima sessione di prove di quest’anno sugli pneumatici in ottica 2026. La Formula 1 è quindi già con la testa a quella stagione cruciale, quando andranno in pista monoposto concepite con il nuovo regolamento tecnico. La McLaren sarà in pista anche al 'Circuito della Catalunya' dal 4 al 5 febbraio assieme alla Ferrari per altre due giornate di test Pirelli.