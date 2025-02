La F1 Commission si è riunita a Londra, la città dove verranno presentate tutte le livree 2025, ha ufficializzato novità relative ai regolamenti, tecnico, sportivo e finanziario e avanzato proposte per il futuro: controlli più stringenti sulla flessione delle ali posteriori. In arrivo nuove regole per il GP Monaco? sono state discusse proposte per la creazione di "regolamenti specifici per Monaco". L'idea è di aumentare i pit stop obbligatori

F1, TUTTE LE LIVREE E LA NUOVA FERRARI IN LIVE STREAMING