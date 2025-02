Buon inizio dei piloti italiani nella prima giornata di test di Formula 2 a Barcellona. Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli, rispettivamente vicecampione e campione del mondo di F3 nel 2024, hanno chiuso con il 2° e 3° tempo alle spalle di Lindblad. Quarto tempo per Sebastian Montoya, figlio dell'ex pilota di F1 Juan Pablo. Il mondiale inizierà a Melbourne, in Australia, nel weekend del 14-16 marzo (in diretta su Sky e in streaming su NOW)

LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY