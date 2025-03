F1, il casco di Leclerc per il GP Cina è speciale

Charles Leclerc ha deciso di indossare un casco speciale per il GP di Cina, live questo weekend su Sky e in streaming su NOW: base bianca con dettagli in rosso per il monegasco, che ha presentato il casco sui social. Novità anche per George Russell: "Ho avuto varie fonti d'ispirazione: la tradizionale armatura cinese, l'anno del Serpente e ovviamente l'argento per le Frecce d'Argento", ha scritto il pilota Mercedes su Instagram

