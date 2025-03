Un giro perfetto per tornare a esultare e farlo per la prima volta in rosso: Lewis Hamilton conquista la sua prima pole con la Ferrari (per la Sprint Race), lasciandosi alle spalle la delusione di Melbourne. "E' un risultato inaspettato, ma sono felice e orgoglioso" ha dichiarato sceso dalla SF-25. Un giorno già entrato nella storia della Formula 1: dal giro impeccabile ai festeggiamenti dei tifosi. Qui i momenti più belli. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT