Traguardo importante in casa Red Bull. Nel settimo weekend del Mondiale 2025, il team austriaco festeggerà 400 Grand Premi in Formula 1, raggiungendo Renault al 7° posto di tutti i tempi. Ecco la FOTO di gruppo celebrativa a Imola

Il GP del Made in Italy segna un importante traguardo per la Red Bull. A Imola, circuito in cui Verstappen ha vinto le ultime tre gare disputate, il team di Milton Keynes festeggerà 400 Grand Premi in Formula 1. Red Bull raggiunge così le presenze di Renault, portandosi al 7° posto di tutti i tempi. Presente nel Circus dal 2005, la squadra del Campione del Mondo in carica e di Yuki Tsunoda ha conquistato 8 titoli piloti, 6 titoli costruttori e 123 vittorie.