Lewis Hamilton commenta amaramente il 12° posto in qualifica a Imola: "Non penso di aver commesso errori nel Q2. Fatichiamo tantissimo nel far funzionare le gomme. Io non ho commesso alcuno sbaglio nel mio giro". Guarda il video. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP IMOLA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE