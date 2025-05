Hamilton: "Venerdì promettente. E c'è margine"

Terzo tempo per Lewis Hamilton al termine del venerdì di libere a Monte-Carlo: "E' stato speciale essere su questa pista con la Ferrari. Il passo è promettente e abbiamo del margine, il feeling e il bilanciamento sono buoni. Ora serve una buona qualifica per costruire una solida gara". Il fine settimana della F1 è tutto live su Sky e in streaming su NOW

Lewis Hamilton ha staccato il terzo tempo nel venerdì di Monaco dietro a Leclerc e Piastri. Una giornata speciale per il sette volte campione del mondo, per la prima volta a Monte-Carlo sulla Rossa: "Questa pista è sempre una sfida, ma nel senso migliore del termine, e affrontarla al volante di una Ferrari la rende ancora più speciale. Abbiamo completato il programma previsto e raccolto molti dati utili, su cui continueremo a lavorare anche domani. Il passo nel complesso è parso promettente anche se c’è ancora del margine. Sto avendo un buon feeling con la macchina e il bilanciamento non è male, quindi non vedo l’ora di salire in macchina domani per continuare a costruire su questa base nel corso del weekend".