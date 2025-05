Strategie Monaco, l'obbligo della doppia sosta

A Monaco tutto può succedere. La regola della doppia sosta obbliga i piloti a montare almeno tre set diversi di pneumatici. Qualora non sia necessario utilizzare gomme intermedie o wet, i piloti dovranno utilizzare almeno due diverse specifiche di penumatici slick. E chi non rispetta la regola? Verrà squalificato. Il GP di Monte-Carlo è in diretta alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Doppia sosta: la regola che mescolerà le carte in tavola nel GP di Monaco. Per l'ottava tappa del Mondiale di F1, ogni pilota dovrà utilizzare almeno tre set diversi di penumatici (da asciutto o da bagnato). Qualora non si riveli necessario montare gomme intermedie o wet, ciascun pilota dovrà utilizzare almeno due diverse specifiche di penumatici slick, di cui almeno una deve essere tra le specifiche obbligatorie da asciutto (Hard o Medium). La mancata osservanza di questa regola comporterà la squalifica del pilota. Nel caso in cui la gara venga sospesa e non possa essere ripresa, verranno aggiunti 30 secondi al tempo del pilota che non abbia utilizzato almeno due specifiche di penumatici slick o almeno 3 set di penumatici. Ulteriori 30 secondi saranno aggiunti a chiunque abbia utilizzato un solo set di penumatici. La scelta di una strategia piuttosto che un'altra può rivelarsi un azzardo: ma a Monaco tutto può succedere.