Nel fine settimana in cui in tanti speravano di assistere a una rivoluzione per l'inasprirsi dei controlli sulle ali flessibili, la McLaren ne è uscita a spalle larghissime. Più che i gap a fine gara azzerati da una Safety Car entrata sul finale, a sancire la direzione definitiva di questa stagione sono entrambe le classifiche. Vince Piastri, secondo Norris: un Mondiale per due, in attesa che si scaldino un po' anche tra loro. Il campionato torna in Canada il 15 giugno: live su Sky e in streaming su NOW