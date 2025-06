Esami di maturità al via anche per Antonelli, che a Casalecchio di Reno ha sostenuto la prova d'italiano: ha scelto la traccia di riflessione sul tema del 'rispetto'. "Ero abbastanza teso, ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati". Ad aspettarlo anche diversi tifosi. Ora la prova d'inglese, mentre è matematica a preoccuparlo un po'. L'orale prima del prossimo GP in Austria DA INSIDER - MENTALITÀ ANTONELLI, IL PAPÀ DI KIMI: "PENSIAMO GIÀ ALL’AUSTRIA"

Una ragazzina di 16 anni è arrivata da Rovigo questa mattina alle 8.30 e si è seduta sul muretto della scuola 'Salvemini' di Bologna con in mano un cappellino Mercedes e un pennarello. Quasi cinque ore di attesa sotto il sole solo per ricevere una firma e farsi un selfie con il proprio idolo: “Sei qui da stamattina?! – ha esclamato sorpreso Kimi Antonelli, appena uscito dalla prima prova della maturità – Certo che te lo firmo e facciamo una foto. I tifosi sono speciali e mi riempiono d’amore" Ma oggi non si è parlato (troppo) di Formula 1. L’attenzione è tutta, giustamente, sugli Esami di Stato, perché Kimi ancor prima di essere un pilota è un normale ragazzo di 18 anni con doveri scolastici, amici, ansie e paure. Nonostante qualche sogno l’abbia già realizzato, come il primo podio in carriera domenica scorsa in Canada. È uscito poco dopo le 13 e si è preso quattro ore e mezzo per scrivere il suo tema. Ha scelto la traccia B2, la traccia 'Rispetto – definita parola dell’anno dalla Treccani'.

Kimi: "Più teso per la maturità che per le gare" "Sono più teso per la maturità che per le gare – domani la prova di inglese, materia ‘uscita’ tra quelle di indirizzo nel suo corso di Relazioni internazionali e marketing (Rim) – è stato più difficile fare il tema che tenere dietro Piastri e Norris negli ultimi giri della gara”, ha scherzato Kimi. Il sorriso provato e felice di chi ha fatto un piccolo passo verso il diploma, obiettivo primario come le corse per lui e la sua famiglia che ci hanno sempre tenuto e puntato tanto sugli studi". Una giornata speciale da ragazzo normale, come la fatidica 'notte prima degli esami': "Siamo stati da me con i miei compagni a tifare e festeggiare lo scudetto della Virtus Bologna e abbiamo ascoltato tutti insieme la celebre canzone (di Antonello Venditti, ndr)". Kimi Antonelli non è più sul registro di classe dell’appello da inizio anno, ci ha raccontato Gaia sua compagna di classe: "È sempre bello incontrarlo – ci ha detto mentre smaltiva la tensione per la prova – noi lo vediamo come un amico e un compagno di classe da cinque anni non come un pilota”. Come giusto che sia: "Non parliamo di F1 ma abbiamo condiviso la tensione del momento, per le gare abbiamo il suo numero e gli scriviamo", ha aggiunto la sua compagna di banco. Leggi anche Kimi, altro che rookie: una corsa da veterano