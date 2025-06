Non è casa sua ma è come se lo fosse. Sicuramente lo è diventata per la divisa che indossa ma soprattutto per tutto quello che in questi anni ci ha conquistato: tutti i suoi record personali li ha messi a segno qui e quest'anno può diventare la prima pista in cui vince 6 volte. Tra il Red Bull Ring e Max Verstappen si è creata un po' quella sintonia che lega Leclerc alla sua Montecarlo e infatti in testa sfoggerà un grintoso casco pensato per le sue tre gare di casa partendo proprio dall'Austria. Lontano per scelta dai tappeti rossi che in tanti hanno riempito in questi giorni per le prime del film sulla Formula Uno con Brad Pitt e non solo, lui ha preferito ancora una volta rinchiudersi nel suo mondo, macchine e famiglia, prima di tornare in pista dove la missione sarà sempre la stessa: tenere il passo delle McLaren e provare a dare una sterzata alla classifica.