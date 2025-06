La F1 arriva al Red Bull Ring di Spielberg per il GP di Austria dal 26 al 29 giugno, round numero 11 del Mondiale. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti alle 14.30, poi venerdì con Fp1 e Fp2 rispettivamente alle 13.30 e 17. Sabato le Fp3 alle 12.30, poi la lotta per la pole alle 16. Gara domenica alle 15. Qui tutti gli orari e non solo di F1, perché in pista ci saranno anche F3, F2 e Porsche Supercup. Tutto il fine settimana è LIVE su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO - CARATTERISTICHE RED BULL RING