Hamilton: "Non siamo ancora dove vorremmo essere"

Decimo tempo e un venerdì complicato per Lewis Hamilton in Austria, condizionato anche da un problema al cambio nelle FP1: "Ci ha penalizzato il problema al cambio, ma in generale non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di passo. Cercheremo di lavorare per risolvere questa situazione". Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS LIBERE