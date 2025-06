Monti nuovo Amministratore Unico di Formula Imola

Cambio in vista per l' Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola . In attesa di conoscere se lo storico GP tornerà nel calendario di F1 (è stato escluso dal Mondiale 2026, ndr), Massimo Monti è stato nominato nuovo Amministratore Unico di Formula Imola S.p.A. , la società che gestisce l’Autodromo. Nel corso della seduta, l’Assemblea dei Soci un sentito ringraziamento a Gian Carlo Minardi, Presidente uscente di Formula Imola S.p.A.

Massimo Monti è un manager di consolidata esperienza , con un profilo di alto livello riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Dal 2004 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Alce Nero S.p.A. , guidando l’azienda in un percorso di crescita straordinaria: da 5 a 80 milioni di euro di fatturato, con una presenza in oltre 40 Paesi e un portafoglio di circa 400 prodotti biologici. Parallelamente, ha diretto le joint venture Alce Nero Fresco e Alce Nero Freddo, nonché la realtà asiatica Alce Nero Asia Ltd, contribuendo alla diffusione internazionale del marchio. È stato anche Presidente e Amministratore Delegato di RAN S.r.l. e Direttore Generale di CONAPI , la più grande cooperativa europea di apicoltori. Monti è attualmente Direttore dell’Area Agroalimentare della Comunità di San Patrignano e Presidente del Consorzio Il Biologico , che riunisce oltre 160 aziende leader del comparto. Ricopre anche incarichi nei consigli di amministrazione di realtà come Berberè S.r.l e Oicos Srl. L’incarico di Amministratore Unico avrà inizio il 1° luglio 2025 e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2027, nella primavera 2028.

Monti: "Grande onore, questo Autodromo è nella storia"

“Questo incarico è per me motivo di grandissimo onore. Assieme alla indubbia soddisfazione ed alle sensazioni forti e positive che oggi porto con me, c’è anche l’altrettanto forte e chiara consapevolezza delle grandi responsabilità che questo incarico porta con sé. Formula Imola S.p.A. e l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” - oltre che per la rilevanza in termini di identità, di visibilità nazionale ed internazionale, di volano economico per la nostra città, per la nostra Regione e per l’Italia tutta - sono parte integrante – emotivamente ed intimamente – della storia di Imola e degli imolesi. Ben conscio quindi della importanza di Formula Imola S.p.A. e di ciò che rappresenta, ce la metterò tutta.”