Hamilton: "Giornata entusiasmante, c'è margine"

Lewis Hamilton fiducioso dopo le prime due sessioni di libere nella sua Silverstone: "È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, inoltre, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicuramente del margine". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

