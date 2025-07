Leclerc: "Sensazioni positive, ma c'è da lavorare"

Charles Leclerc commenta il positivo venerdì di Silverstone: "Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare. In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, HIGHLIGHTS LIBERE