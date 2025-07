La griglia di partenza del GP a Silverstone

Max Verstappen conquista la pole numero 44 in carriera con un giro super a Silverstone. Dietro di lui le McLaren di Piastri e Norris, poi Russell. Terza fila per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Penalità da scontare per Antonelli e Bearman. Ecco la griglia. Il GP è LIVE domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE