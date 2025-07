La Scuderia e l'ingegnere francese proseguono insieme. Dopo le voci e i dubbi che si sono rincorsi nei mesi, ecco l'annuncio attraverso un comunicato ufficiale alla vigilia dell'appuntamento in Ungheria: "Lieti di annunciare l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred , che continuerà a ricoprire il ruolo di team principal per le prossime stagioni di F1. Le sue capacità in linea con i valori e le nostre ambizioni". Le sue parole: "Non solo una conferma, una sfida a continuare a progredire"

Attesa finita, Fred Vasseur ha rinnovato con la Ferrari e sarà ancora il team principal. Dopo settimane di voci e dubbi, è arrivato l'annuncio della Scuderia di Maranello attraverso un comunicato ufficiale alla vigilia del fine settimana in Ungheria : "Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di team principal per le prossime stagioni di Formula 1 ".

Vasseur: "Grato per la fiducia che Ferrari continua a riporre in me"

"Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me - le parole affidate da Vasseur alla stessa nota della Scuderia -. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti".