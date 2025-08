Fornaroli sfiora la pole: il racconto di F2 e F3

Ventisette piloti in meno di un secondo, otto millesimi di vantaggio su un irriducibile Boya (Campos), venti posizioni più avanti del suo avversario più diretto nella corsa al titolo della categoria (il bulgaro Tsolov, anch’egli pilota della Campos)… il brasiliano Rafael Camara (Trident) ha così conquistato sul toboga magiaro dell’Hungaroring una straordinaria pole position -la sua quinta stagionale- tirando fuori la zampata giusta in mezzo al traffico proprio all’ultimo giro e guadagnandosi il diritto di partire davanti a tutti nella Feature Race di domenica. Una pole ottenuta con autorevolezza e nel modo più convincente dell’anno , sicuramente la più spettacolare. Tim Tramnitz (MP), altro competitor molto vicino in classifica, è anche lui lontano in griglia, solo diciassettesimo. I due rivali principali, insomma, partiranno in Ungheria -su una pista sulla quale sorpassare non è mai agevole- in entrambe le gare molto indietro. Solo dalla nona fila il tedesco, dall’undicesima Tsolov. Nella Sprint Race della Formula 3, dunque, Camara potrà quindi accomodarsi con maggiore serenità in sesta fila , dopo la consueta inversione delle prime dodici migliori prestazioni della qualifica, per lasciare spazio davanti a tutti a Inthraphuvasak (Campos) e Hedley (AIX). Dalla terza fila scatterà invece un sempre più convincente Badoer (Prema), migliore degli italiani, che poi domenica si riposizionerà in quarta.

Fornaroli manca la pole per un track limit: pole di Stanek

In Formula 2 l’italiano Leonardo Fornaroli manca la prima posizione per colpa di un track limit nel primo quarto d’ora di qualifiche, ma la pole position rimane comunque in casa Invicta, saldamente in mano al compagno di scuderia Roman Stanek. I due partiranno entrambi dalla prima fila domenica. Invece domani, in gara Sprint, per via dell’inversione dei primi dieci migliori tempi, sarà Alex Dunne (Rodin) a partire dalla prima accanto al pole sitter Marti (Campos), con Fornaroli costretto ad accomodarsi in quinta. L’irlandese potrà così provare a recuperare punti e come lui cercheranno di fare anche Lindblad e Martins alle spalle. Qualifiche non proprio esaltanti per l’olandese Verschoor (MP) e per Minì (Prema), rispettivamente secondo e dodicesimo in classifica generale, che partiranno in tutte e due le corse dalla sesta fila dello schieramento.