F1, GP Italia: per domenica 7 settembre Monza è già sold out

VERSO MONZA

Il 7 settembre 2025 si correrà il GP d'Italia a Monza. I biglietti per domenica, giornata della gara, sono già esauriti. Ancora acquistabili, invece, quelli per venerdì 5 settembre e sabato 6 settembre. Numeri importanti sono attesi per il sedicesimo fine settimana del Mondiale. La F1 torna live su Sky e in streaming su NOW nel weekend del 29-31 agosto con il GP d'Olanda

F1 SOTTO L'OMBRELLONE, LE PAGELLE IN ATTESA DELLA RIPARTENZA

Il Gran Premio d'Italia a Monza si disputerà tra un mese, fermente l'attesa per la gara. I biglietti per domenica 7 settembre sono già esauriti. Ancora disponibili, invece, quelli per il venerdì di prove libere (5 settembre) e il sabato di qualifiche (6 settembre). Per l'occasione, il Commissario Straordinario ACI Tullio Del Sette ha commentato: "Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell'impegno congiunto di tutti coloro che, all'interno dell'ACI stanno lavorando con dedizione all'organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico. La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci arriverà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l'intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d'Italia nella storia del motorismo mondiale".

