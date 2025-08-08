Arrivati alla pausa estiva, è tempo di confrontare la classifica costruttori 2025 con quella del 2024. Balzo di McLaren con +193 punti. Scendono invece Ferrari (con -85 punti) e Mercedes (-30). Crollo di Red Bull: sono ben 214 i punti in meno rispetto al 2024. Ecco i team che sono migliorati (e chi invece no) in termini di punti in classifica rispetto all'anno scorso. Il Mondiale torna in Olanda nel weekend del 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW

