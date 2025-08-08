F1, la classifica costruttori rispetto al 2024: McLaren con +193 punti. IL CONFRONTO
Arrivati alla pausa estiva, è tempo di confrontare la classifica costruttori 2025 con quella del 2024. Balzo di McLaren con +193 punti. Scendono invece Ferrari (con -85 punti) e Mercedes (-30). Crollo di Red Bull: sono ben 214 i punti in meno rispetto al 2024. Ecco i team che sono migliorati (e chi invece no) in termini di punti in classifica rispetto all'anno scorso. Il Mondiale torna in Olanda nel weekend del 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW
- 2025: 559 punti
- 2024: 366 punti
- Differenza: +193 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 260 punti
- 2024: 345 punti
- Differenza: -85 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 236 punti
- 2024: 266 punti
- Differenza: -30 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 194 punti
- 2024: 408 punti
- Differenza: -214 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 70 punti
- 2024: 4 punti
- Differenza: +66 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 52 punti
- 2024: 73 punti
- Differenza: -21 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 51 punti
- 2024: 0 punti
- Differenza: +51 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 45 punti
- 2024: 34 punti
- Differenza: +11 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 35 punti
- 2024: 27 punti
- Differenza: +8 punti rispetto alla scorsa stagione
- 2025: 20 punti
- 2024: 11 punti
- Differenza: +9 punti rispetto alla scorsa stagione