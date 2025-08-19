"Lewis Hamilton deve mantenere la calma, basarsi sul fatto che un primo passo è già stato compiuto con successo. Non lasciarsi abbattere da cose come quelle successe a Budapest. Lewis è molto autocritico. È sempre estremamente esagerato nei suoi giudizi. A volte è troppo severo con la macchina, a volte con se stesso". Il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, in una lunga intervista al settimanale tedesco "Auto Motor und Sport" interviene sulla prima parte di stagione di Lewis Hamilton con la rossa, in particolare dopo lo sfogo del britannico in Ungheria. "Lewis vuole ottenere il massimo da se stesso e da tutti i membri del team. Bisogna quindi calmarlo e spiegargli che in Q2 era solo a un decimo dal pilota che poi ha conquistato la pole position. Non è la fine del mondo. Il messaggio che trasmette peggiora solo le cose. Di solito è così estremo solo con la stampa. Quando entra nella sala briefing, di solito si è già calmato. È fatto così. Per me non è un dramma. È molto esigente con gli altri, ma anche con se stesso. Mi sta bene. Nico Hülkenberg era uguale quando correva per me in Formula 3. Era estremamente esigente con il team, ma era anche presente ogni mattina alle 6:30″, conclude Vasseur.