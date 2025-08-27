Il team principal Vasseur per il ritorno in pista a Zandvoort nel weekend 29-31 agosto: "Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo". Guarda il Gran Premio d'Olanda su Sky o in streaming su NOW

La Formula 1 riaccende i motori dopo la pausa estiva con il Gran Premio d’Olanda, in programma sul circuito di Zandvoort. Lo storico tracciato, lungo 4.259 metri e tornato nel calendario solo negli ultimi anni, ospiterà il quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Grande attesa per il weekend del 29-31 agosto, le parole del team principal Frédéric Vasseur per il ritorno in pista: “Torniamo in pista dopo la pausa estiva, che ha permesso alla squadra e ai piloti di ricaricare le batterie, pronti ad affrontare una fase finale di stagione molto intensa. In Olanda vogliamo mantenere il trend positivo costruito nelle ultime gare, nelle quali abbiamo compiuto dei progressi in termini di competitività. Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo, determinata a metterli nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati già nelle qualifiche, che a Zandvoort sono particolarmente importanti, visto quanto è difficile sorpassare qui”.