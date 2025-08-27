Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Olanda in tvguida tv
Seconda parte della stagione che scatta in questo fine settimana da Zandvoort: la ripartenza del campionato pone sempre l'accento sulla sfida tra le McLaren e su chi potrebbe spezzare un dominio che però ormai appare consolidato. Qui tutto il programma: il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 12.30, la seconda alle 16. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.
Il programma del GP d'Olanda 2025 LIVE su Sky
Giovedì 28 agosto
- Conferenza piloti alle 13.30 in live streaming su Skysport.it
Venerdì 29 agosto
- Prove libere 1: ore 12:30 - 13:30
- Prove libere 2: ore 16:00 - 17:00
Sabato 30 agosto
- Prove libere 3: ore 11:30 - 12:30
- Qualifiche: ore 15:00
Domenica 31 agosto
- Gara: ore 15:00