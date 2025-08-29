F1, orari GP Olanda: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
Seconda parte della stagione che scatta da Zandvoort: la ripartenza del campionato pone sempre l'accento sulla sfida tra le McLaren e su chi potrebbe spezzare un dominio che però appare consolidato. Da oggi in pista con le libere. Qui tutto il programma: il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi la doppia sessione di prove libere: la prima alle 12.30, la seconda alle 16. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.
Non solo F1 in pista nel weekend di Sky
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna il WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda. Domenica, rispettivamente alle 15 (Sky Sport Max e NOW) e alle 18 (Sky Sport MotoGP e NOW), le TV Stage numero 3 e 4. Circuito di Nürburgring protagonista del weekend con il GT World Challenge Europe, che scende in pista per il Round di Germania. Semaforo verde domenica dalle 15 su Sky Sport MotoGP e NOW. Si resta sul circuito tedesco con il Lamborghini Super Trofeo: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW sabato alle 13.25 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 10.30 (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). In pista anche l’NTT Indycar Series per il Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (diciassettesimo e ultimo impegno del campionato), live domenica alle 20.45 su Sky Sport F1 e NOW. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana
Il programma del GP d'Olanda 2025 LIVE su Sky
Venerdì 29 agosto
- Ore 10.05: F1 Academy Championship – Prove Libere 1
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 13.55: Porsche Supercup – Prove Libere
- Ore 15.45: Paddock Live
- Ore 16: F1 – Prove Libere 2
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.25: F1 Academy Championship – Prove Libere 2
- Ore 18.15: Paddock Live Show
- Ore 18.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 30 agosto
- Ore 10.20: F1 Academy Championship – Qualifiche
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.55: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 17: F1 Academy Championship – Gara 1
- Ore 18: Paddock Live Show
Domenica 31 agosto
- Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche di qualifiche e GP nel weekend di Zandvoort
- Qualifiche: primo passaggio alle 18.30 sul canale 207. Secondo alle 20.
- Gara: primo passaggio alle 20 sul canale 207. Secondo a mezzanotte.