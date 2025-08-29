Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené . Analisi tecniche con Roberto Chinchero , Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio , inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.

Non solo F1 in pista nel weekend di Sky

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna il WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda. Domenica, rispettivamente alle 15 (Sky Sport Max e NOW) e alle 18 (Sky Sport MotoGP e NOW), le TV Stage numero 3 e 4. Circuito di Nürburgring protagonista del weekend con il GT World Challenge Europe, che scende in pista per il Round di Germania. Semaforo verde domenica dalle 15 su Sky Sport MotoGP e NOW. Si resta sul circuito tedesco con il Lamborghini Super Trofeo: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW sabato alle 13.25 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 10.30 (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). In pista anche l’NTT Indycar Series per il Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (diciassettesimo e ultimo impegno del campionato), live domenica alle 20.45 su Sky Sport F1 e NOW. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana